Continuano i “Martedì in giallo”: il 14 giugno seconda serata della rassegna con Fausto Vitaliano

Sarà Fausto Vitaliano il protagonista del secondo incontro del “Martedì in giallo”, in programma il 14 giugno alle 21.00 presso il parco di Villa Gandini, nelle immediate vicinanze della biblioteca comunale. Vitaliano presenterà il suo libro “Scritto sulla sabbia” (Bompani, 2022): nell’ultima indagine Gori Misticò è alle prese con il caso di una donna trovata morta per la seconda volta e che all’anagrafe risulta deceduta dieci anni fa, una vicenda che lo porterà poi a fare i conti con suo padre.

Gli incontri dei “Martedì in giallo” sono organizzati con il sostegno della Fondazione di Modena e in collaborazione con l’Università Popolare di Formigine. Daniele Bresciani è ideatore e conduttore della rassegna, il cui prossimo incontro con l’autore è previsto per il 21 giugno quando sarà il turno di Sandra Bonzi che presenterà “Nove giorni e mezzo” (Garzanti, 2022).

In caso di maltempo gli eventi si terranno in Auditorium Spira mirabilis, Via Pagani 25. Per maggiori informazioni: biblio.formigine@comune.formigine.mo.it