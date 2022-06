Hockey Rotellistica Scandianese: finali Campionato italiano femminile senior

Pubblicità





















E dopo un anno di lavoro è arrivato l’appuntamento tanto ambito e desiderato: le finali del campionato italiano femminile senior.

“Due semifinali, entrambe sabato 11 giugno, la prima alle ore 17,00 fra il Matera e l’Amatori Modena e la seconda alle ore 20,00 tra la squadra di casa del Valdagno e le “ragazze della Rotellistica” per conquistare la finalissima che si disputerà domenica 12 giugno alle ore 12,00 per sancire la campionessa italiana.

La Rotellistica Scandianese ha lavorato tanto e sodo per riuscire ad arrivare, per la prima volta nella propria storia, a questo prestigioso appuntamento che ancora, certamente, non la vede favorita ma convinta a ben figurare al cospetto delle più blasonate avversarie.

La formazione di mister Barbieri si presenta come quarta forza ma sicuramente vorrà dare del filo da torcere alla squadra di casa Valdagno che per gli addetti ai lavori parte con i favori del pronostico.

Per arrivare a questo appuntamento, le ragazze della Rotellistica hanno dovuto lavorare sodo a partire da fine agosto 2021 senza mai mollare, partecipando, oltre che al campionato femminile, anche a quello di serie B maschile e a quello di under 17.

Tutte situazioni utilissime per fare esperienze importanti che sono fondamentali per una squadra così giovane.

In questo campionato c’erano almeno tre big designate da tutti come le più competitive: il Modena il Matera e il Valdagno e con tutte e tre, almeno una volta, nella stagione regolare, la formazione scandianese è riuscita ad impensierirle in parte.

Col Modena a Scandiano, la formazione del presidente Ganassi perse di misura due a uno e, a causa di un banale errore difensivo, sempre in casa, col Valdagno, le giallonere riuscirono a chiudere il primo tempo sul uno a uno, mentre pochi giorni fa a Matera, ci vollero 35 minuti prima che la squadra Lucana riuscisse a fare il primo gol, tutti segnali che permettono alle Scandianesi di sognare, soprattutto se tutto dovesse girare per il verso giusto.

L’ultima seduta di allenamento è prevista per giovedì sera, 9 giugno, poi le ragazze si riposeranno venerdì e sabato partiranno alla volta di Valdagno.

Unica assente la più giovane del gruppo, Alice Pontrelli, impegnata per un esame scolastico.

Per la trasferta di Valdagno verranno convocate le seguenti atlete:

Greta Ganassi (V. Cap.), Chiara Pisati, Giada Martino (Cap.), Valeria Calia, Sophia Ferrarini, Anna Berti, Alice Montoni e Hasnae Belmkhair.

All. Massimo Barbieri