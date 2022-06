Castelnovo Monti: festa ieri per la Croce Verde e l’inaugurazione dei nuovi mezzi

Pubblicità





















Quella di ieri, sabato, è stata una giornata davvero bella e gioiosa per la Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto. Nel tardo pomeriggio presso la sede di via dei Partigiani sono state inaugurate due nuove ambulanze, V96 e V98, la nuova Fiat Panda utilizzata per i Servizi sociali V121, e soprattutto il Monumento ai Volontari collocato nel “giardino solidale” realizzato presso la sede della Pubblica Assistenza. Quest’ultimo è stato il momento più emozionante della giornata, in cui i tanti volontari attuali si sono idealmente stretti a quelli che li hanno preceduti nel passato, anche a coloro che non ci sono più, nel ricordo ma anche nella consapevolezza che chi ha dato tanto per il territorio e la comunità lascia un segno indelebile, un segnale, una indicazione che altri possono seguire per percorrere la medesima strada.

Alla cerimonia erano presenti l’Assessore regionale della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini, il Vicepresidente Anpas Nazionale Niccolò Mancini, la Presidente Anpas Emilia Romagna Miriam Ducci, il Vicesindaco di Castelnovo Monti Emanuele Ferrari e l’Assessore all’Associazionismo Lucia Manfredi, il Sindaco di Vetto Fabio Ruffini, il Sindaco di Villa Minozzo e consigliere provinciale Elio Ivo Sassi, la Consigliere regionale Stefania Bondavalli, la Direttrice del Distretto Ausl dell’Appennino Sonia Gualtieri. Presenti anche tanti cittadini: esiste infatti un legame molto forte tra la Pubblica assistenza appenninica e le comunità dei paesi in cui opera.

Lo testimoniano anche i nuovi mezzi inaugurati, frutto di donazioni e iniziative per raccogliere fondi che vedono sempre una forte partecipazione.

La serata si è conclusa con un’apericena e musica, mentre per tutta la giornata sono stati attivi giochi per bambini: un giorno da ricordare per le famiglie intervenute.

“Ringrazio tutti per aver condiviso questo momento bellissimo – afferma il Presidente della Croce Verde, Iacopo Fiorentini – gli Amministratori, tutti i volontari e collaboratori, gli amici, i cittadini, i bambini. È stato un evento che ha confermato ancora una volta quanto la Pubblica Assistenza venga avvertita come un servizio importante e vicino alla collettività, che è l’obiettivo prioritario del nostro impegno quotidiano. Questo rapporto così forte con le persone si è ulteriormente rafforzato in questi due anni e mezzo, che per noi sono stati una prova molto dura da affrontare, ma oggi possiamo guardare a quanto abbiamo dato in termini di servizi, lavoro, sacrifici con grande orgoglio e soddisfazione”.

www.croceverdecm.it.