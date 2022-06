Lapam Fiorano: cordoglio per la comparsa del Comandante Mosto

Pubblicità





















“La tragica scomparsa del Comandante dei Carabinieri di Fiorano, Lorenzo Mosto, ci lascia attoniti. Siamo vicini alla famiglia e all’Arma dei Carabinieri in questo momento di profondo dolore. Abbiamo avuto modo di conoscere e collaborare col Comandante Mosto e ne abbiamo apprezzato le doti di equilibrio e di umanità”.

Lapam Fiorano usa queste parole di cordoglio per ricordare il luogotenente Mosto: “In paese tutti lo conoscevano ed era semplice collaborare con lui: come associazione di imprenditori abbiamo avuto modo di approfondire la conoscenza e l’amicizia. Del resto era vicino anche ai momenti in cui la comunità si ritrovava e sapeva collaborare anche con le associazioni, come con Fiorano in Festa. La sua scomparsa improvvisa è davvero uno choc per tutti noi”.