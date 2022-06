A Mirandola prende il via la seconda edizione di “Estate in Frazione”

Sei serate in musica per l’estate delle frazioni Mirandolesi. Domani sera 22 giugno si apre infatti la Seconda Edizione di “Estate in Frazione”: iniziativa Patrocinata dal Comune di Mirandola, realizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Promozione del Territorio e alle Frazioni, nella persona dell’Assessore Fabrizio Gandolfi e i Comitati Frazionali.

Sei, come poc’anzi citato, le serate musicali che animeranno le frazioni di Mirandola – Cividale, San Martino Spino, Mortizzuolo, San Giacomo Roncole, Gavello e Quarantoli – in programma tra giugno ed agosto, quando ad esibirsi saranno band e gruppi noti come la Filarmonica Andreoli di Mirandola e la Banda Rulli Frulli.

La rassegna partirà mercoledì 22 giugno a Cividale proprio con l’esibizione della Filarmonica Andreoli e si concluderà mercoledì 3 agosto a Quarantoli con i Rulli Frulli. Un’altra bellissima sorpresa in musica, poi, sarà l’esibizione Jazz nata dall’unione di Vancini e la J. Lennon. Un’estate nelle Frazioni Mirandolesi, quindi, scandita da un intrattenimento musicale di qualità e della voglia di stare nuovamente tutti insieme, all’aperto, nelle piazze, per godersi una ritrovata normalità che passa anche per allegre serate in compagnia.

E la soddisfazione, in tal senso, si evince chiaramente dalle parole dell’Assessore alla Promozione del Territorio e alle Frazioni, Fabrizio Gandolfi: “E’ con grande piacere che, per il secondo anno consecutivo, siamo riusciti ad organizzare una serie di eventi nelle frazioni mirandolesi, ribadendo quanto, come Amministrazione Comunale, vogliamo sempre essere vicini alle nostre Frazioni, mantenendo alta l’attenzione sulle stesse. Riproporre un carnet di eventi musicali quali le esibizioni delle band giovanili, della Filarmonica Andreoli e di tutti gli altri ospiti che parteciperanno a quest’edizione di “Estate in Frazione”, è un modo per riappropriarci della nostra normalità e per tornare a trascorrere, finalmente tutti insieme, delle serate divertenti e spensierate dopo due anni di pandemia. Ringrazio tutti i Comitati Frazionali, le band e le Scuole di Musica che hanno aderito all’iniziativa perché è grazie alla loro preziosa collaborazione se le Frazioni avranno un’estate all’insegna del divertimento e della buona compagnia”.