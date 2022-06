Dal Comune di Carpi in arrivo 165.000€ per aiuti contro il caro-bollette

Dal Comune di Carpi in arrivo 165.000€ per aiuti contro il...

Una variazione di bilancio di 165mila euro per aiutare soggetti in difficoltà con le utenze energetiche: la proporrà la Giunta nel Consiglio comunale della settimana prossima, mentre tempi, modi e destinatari dei contributi verranno definiti in seguito. Precisamente si tratta di «accantonamento a bilancio 2022 di 165.000€ da destinare all’erogazione di contributi sul territorio comunale al fine di fronteggiare i rincari bollette».

Con questo ulteriore stanziamento, salgono a mezzo milione di euro gli aiuti diretti che l’Amministrazione ha destinato da inizio anno a situazioni di difficoltà economica: a fine maggio erano state approvate all’unanimità due delibere, per complessivi 115.000€, riguardanti rispettivamente sgravi sull’Imu a Fossoli per famiglie colpite dalla tromba d’aria di settembre, e defiscalizzazioni per 262 operatori commerciali che utilizzano suolo pubblico; in precedenza il Comune aveva messo a disposizione di Aimag 220.000€ per coprire agevolazioni sulla Tari 2022 che il gestore riconoscerà a certe tipologie d’utenza.

Sottolinea Mariella Lugli, Assessore al Bilancio: «In un momento difficile per tutti, con i rincari energetici generalizzati, l’Amministrazione sta mantenendo un costante monitoraggio delle necessità che fino ad oggi si sono palesate tramite i Servizi sociali, con Aimag per le richieste di rateizzazione, e con le associazioni dei consumatori per confrontarsi sulle necessità che hanno intercettato. Un insieme di azioni che continuano lo sforzo fatto per trovare e stanziare risorse da destinare a un sostegno economico».