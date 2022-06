San Prospero: evade dai domiciliari, arrestato

Pubblicità





















Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di San Prospero, nel corso dei controlli affidati all’Arma per la verifica del rispetto delle misure limitative della libertà personale emesse dall’Autorità Giudiziaria, hanno tratto in arresto un 39enne per il reato di evasione.

All’atto del controllo da parte dei militari della pattuglia, l’uomo si era allontanato dall’abitazione, ove avrebbe dovuto permanere agli arresti domiciliari.

La persona è stata rintracciata dai Carabinieri, poco dopo il controllo, mentre stava rientrando nell’abitazione.

In mattinata la persona arrestata è stata condotta davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.