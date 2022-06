Serata di controlli straordinari anticrimine in città da parte della Polizia di Stato

Serata di controlli straordinari anticrimine in città da parte della Polizia di...

Nella serata di ieri e fino a tarda notte, la Polizia di Stato ha svolto nel capoluogo un servizio anticrimine straordinario, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riferimento ai reati predatori e a quelli connessi alle nuove forme di aggregazione giovanile, al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacente e dell’immigrazione clandestina.

Il suddetto servizio, diretto dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha visto il concorso di pattuglie della stessa Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

I controlli hanno interessato dapprima la Zona Tempio, compresa l’area della Stazione Ferroviaria, quindi il dispositivo si è spostato in viale Gramsci e vie limitrofe, per poi effettuare pattugliamenti, anche appiedati, all’interno del parco XXII Aprile dove è stata posta particolare attenzione all’area del ex ristorante “Al Boschetto”.

Nel corso dell’attività sono stati effettuate verifiche, estese agli avventori, anche presso alcuni esercizi pubblici ubicati nelle zone interessate dai controlli.

Sono state identificate complessivamente 47 persone, di cui 16 di nazionalità straniera; nei posti di controllo veicolari, predisposti lungo tre arterie stradali di accesso alla città, sono stati controllati 16 veicoli.