Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 12 luglio 2022

Pubblicità





















Iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso per nubi prevalentemente stratiformi; dalla tarda mattinata generali rasserenamenti ad iniziare dal settore occidentale. Nel corso del pomeriggio addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna lungo i rilievi, dove non si escludono locali e brevi rovesci. Generali schiarite in serata. Temperature minime con valori compresi tra 21 e 24 gradi. Massime in lieve flessione, con valori compresi tra 27/28 gradi della costa e 34 gradi della pianura occidentale. Venti deboli orientali con residui rinforzi sul mare al primo mattino. Mare mosso con moto ondoso in progressiva attenuazione dal pomeriggio.

(Arpae)