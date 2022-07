Arrestato a Carpi dalla Polizia di Stato il destinatario di ordinanza di custodia cautelare

Denunciato anche per resistenza a P.U. e per spaccio di sostanze stupefacenti

La Squadra Volante del Commissariato di Carpi ha tratto in arresto un cittadino di 31 anni, in esecuzione all’ Ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Modena e denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a P.U.

Nel pomeriggio di ieri, verso le ore 20.00, durante il normale servizio di controllo del territorio, nei pressi del parco pubblico di via Giotto, gli agenti hanno proceduto al controllo di un uomo che alla vista della Volante si dava a precipitosa fuga costringendo gli operatori a rincorrerlo a piedi e a bloccarlo poco dopo, nonostante lo stesso ponesse resistenza con spinte e strattonamenti nei confronti degli agenti.

L’uomo, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un pezzo di sostanza stupefacente del tipo Hashish per un peso di circa 13 grammi e all’interno di un borsello di 5 involucri termosaldati contenente Cocaina per un peso di 2.5 grammi, oltre alla somma di denaro di 70 euro in banconote di vario taglio.

Da accertamenti specifici il 31enne è risultato essere destinatario di un’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal Tribunale di Modena per reati sugli stupefacenti a cui pertanto si dava esecuzione, accompagnandolo presso la Casa Circondariale di Modena.