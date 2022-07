Modifiche alla viabilità domenica a Reggio Emilia in occasione della 50^ Granfondo Matildica

Pubblicità





















Domenica 17 luglio 2022, in occasione del passaggio della 50^ Granfondo Matildica, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità cittadina:

· il divieto di circolazione stradale in viale Allegri, tranne i mezzi autorizzati dell’organizzazione dell’evento, dalle ore 6 sino a fine esigenze;

· temporanee sospensioni della circolazione e rallentamenti di traffico dalle ore 7 a fine esigenze sul percorso di andata (piazza della Vittoria – Cairoli – Mazzini – piazza Gioberti – Garibaldi – porta Brennone – p.le Fiume – Cecati – Guido da Baiso – Lungocrostolo – p.le Lepanto – Martiri della Bettola – della Repubblica);

· l’interruzione del transito veicolare e pedonale dalle ore 10 fino alle 14 o comunque fino a fine esigenze sulle strade interessate dal percorso della competizione : Ghiarda – San Rigo – Ruozzi – f.lli Rosselli – G. d’Arezzo – Martiri della Bettola – p.le Lepanto – Lungocrostolo – Cecati – p.le Fiume – Porta Brennone – Garibaldi – piazza V. Gioberti – Mazzini – Cairoli – piazza della Vittoria. Di conseguenza l’istituzione del doppio senso di circolazione laddove sia in vigore la circolazione a senso unico nelle laterali intersecanti le vie del predetto percorso;

· l’interruzione del transito dalle ore 10 fino alle 14 o comunque fino a fine esigenze di tutte le strade laterali, compresi canali viari, di competenza del Comune di Reggio Emilia, alle relative immissioni/intersezioni sulle Strade Provinciali S.P. 23 – S.P. 114 con conseguente istituzione del doppio senso di circolazione laddove sia in vigore la circolazione a senso unico;

· il divieto di sosta con rimozione dalle ore 1 sino a fine esigenze in: piazza della Vittoria (compresi stalli per disabili), piazza Gioberti (compresi stalli taxi e disabili), corso G. Garibaldi – tratto da piazza Gioberti a intersezione con via Porta Brennone compresa, via Porta Brennone su ambo i lati, piazzale Fiume – tutta la parte ovest dell’area di sosta (ovvero lato edicola);

· dalle ore 10 alle 14 o comunque sino a fine esigenze, il progressivo restringimento della cosiddetta “Onda Verde” di viale Timavo nel tratto fra via Monfenera e viale Magenta, con conseguente deviazione della circolazione da viale Timavo su viale Magenta;

· dalle ore 10 alle 14 o comunque sino a fine esigenze, l’interruzione della circolazione in via Emilia Santo Stefano nel tratto fra piazzale Duca d’Aosta e piazza V. Gioberti

Le deviazioni e i percorsi alternativi saranno segnalati sul posto.