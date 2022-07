Gli eventi a Castelnovo dal 19 al 24 luglio

Pubblicità





















Sono davvero numerosi gli appuntamenti che anche la prossima settimana animeranno l’estate appenninica e di Castelnovo Monti in particolare.

Lunedì 18 luglio tornano le presentazioni letterarie in centro storico “Piazza Parola”: in piazza delle Armi alle ore 21 si parlerà del libro “Fiordicotone” con Paolo Casadio che dialogherà con Cleonice Pignedoli (in caso di maltempo al Teatro Bismantova. Info: Biblioteca Crovi 0522 610204). Casadio è nato a Ravenna nel 1955 e vive nella Bassa ravennate. Studioso della lingua e della storia del suo territorio, in “Fiordicotone” racconta la storia di Alma, ebrea che nel 1945 ritorna da Auschwitz a Lugo di Romagna. Di tutta la famiglia è l’unica sopravvissuta al lager: la sua bellezza l’ha salvata, ma anche condannata alla vergogna e alla colpa. L’unico motivo che la tiene salda è ritrovare la figlia Velia.

Mercoledì 20 luglio è stato annullato l’evento della Festa del Borgo che doveva svolgersi in centro storico: sarà recuperato in data da destinarsi.

Venerdì 22 luglio torna Direzionale a Colori: i commercianti di piazza Gramsci propongono gastronomia e intrattenimento per tutta la famiglia a partire dalle ore 19. Ogni appuntamento è dedicato ad un colore. Il 22 luglio sarà la “serata rossa”, con la gastronomia a cura dell’Associazione Carpineti da vivere e dell’Azienda Agricola Le Comunaglie. Non mancheranno musica e animazione per i bambini.

Venerdì 22 e sabato 23 luglio la panoramica borgata di Berzana propone due serate di festa, sempre dalle ore 20, con gastronomia e intrattenimento musicale.

Sabato 23 luglio un appuntamento collegato al NonFestival di Sacro e Natura “L’Uomo che cammina”: L’Appuntamento del Signor Nessuno è il titolo dello spettacolo che si terrà alla Pieve di Campiliola, all’ingresso di Castelnovo, alle ore 21.30, con Alfonso Cuccurullo (voce narrante), Federico Squassabia (musica) e Vito Baroncini (lavagna luminosa). Uno spettacolo rivolto in particolare alle famiglie con bambini (dai 4 anni in su): narrazione, illustrazioni alla lavagna luminosa e musica dal vivo sulle emozioni dell’attesa del primo appuntamento (in caso di maltempo l’iniziativa si terrà presso il Teatro Bismantova. Info: Biblioteca Crovi tel. 0522 610204).

Domenica 24 luglio torna anche il Mercatino dell’antiquariato con hobbisti, in piazza Peretti dalle ore 8.30.

Sempre domenica 24 luglio appuntamento molto atteso e ormai “storico” dell’estate castelnovese: “Questa Notte per l’Africa”, organizzato dall’associazione umanitaria Gaom che da oltre 30 anni opera in Etiopia. Dalle 15.30 aprirà il ristorante con gnocco fritto e tigelle, alle 17 dimostrazione cinofila e sfilata canina aperta a tutti, a cura di Aiutappennin. Dalle 19 cena in piazza con polenta, costine, salsicce, affettati e bevande e dalle 21 intrattenimento musicale con Pif Gianni Bolzoni, Francesco Boni, Maddalena Boni, Vania Tronconi. L’iniziativa intende sostenere il progetto Mariam del Gaom, interamente dedicato alle donne, per sostenere percorsi lavorativi e di studio e valorizzare il ruolo della donna all’interno della comunità.

Tornano anche gli appuntamenti “fissi” dell’estate, come i Mercoledì alla Pietra di Bismantova, a cura della sezione di Castelnovo del Cai. Pomeriggi con arrampicata e cena al sacco, tutti i mercoledì dalle ore 16. Iscrizioni e assicurazione obbligatoria per i non soci. Per Informazioni: www.caibismantova.it.

Appuntamento ogni venerdì con i Gruppi di Cammino a Castelnovo Monti, le passeggiate con accompagnatore esperto in Scienze Motorie a partecipazione libera e gratuita, alla scoperta del benessere e del territorio. È un’iniziativa in collaborazione con Uisp Ausl, progetto Montagne di Salute e Parco nazionale. Il ritrovo è fissato nel parco pubblico di via Monzani “Angelo Vassallo” (sopra la Coop) alle ore 18.30. Per informazioni: Uisp Tel. 0522 267211, Comune di Castelnovo ne’ Monti, Ufficio Promozione del Territorio Tel. 0522 610208, 610274.

Fino a sabato 30 luglio si svolge infine la 70^ edizione il Torneo della Montagna, che vedrà incontri sui campi di Gatta, Felina, al Centro di Atletica Leggera oltre ad altri comuni della Montagna. Tutte le domeniche alle ore 16 giocheranno i giovanissimi, alle 17 i dilettanti.

PANGEA PHOTO FESTIVAL

Sono visitabili fino a domenica 18 settembre le esposizioni di grandi fotografi internazionali del Pangea Photo Festival 2022, tutte gratuite e in location all’aperto, alcuni dei punti più belli e panoramici del territorio: James Whitlow Delano con “Drowning in plastic” a Ginepreto, Nadia Shira Cohen con “God’s honey” alla Pietra di Bismantova, Carolina Rapezzi con “Burning dreams” alla Pineta di Monte Bagnolo, Francesco Pistilli con “Lives in limbo” ai Giardini della Coop in via Monzani, Linda Bournane Engelberth con “Outside the binary” al Parco Pineta di Casina (Info: Biblioteca Crovi 0522 610204, mail biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it).

CENTRI ESTIVI PER I RAGAZZI

Fino a venerdì 29 luglio, ci sarà il centro estivo di L.G. Basket, per bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni, con attività sportiva, laboratori, compiti estivi, passeggiate e piscina. La “base” del centro sarà la Palestra “L. Giovanelli” (dalle ore 8 alle 13.30). Per informazioni e iscrizioni: Mally 347 9866832, Nicola 339 8894369, mail lgbasekt2016@gmail.com.

Fino a venerdì 29 luglio prosegue anche il Campo Giochi del Circolo Tennis Appennino Reggiano, per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni, nella sede del circolo (via Martin Luther King 10). Info e iscrizioni: www.tennisappenninoreggiano.it, info@tennisappenninoreggiano.it, cell. 349 6188888.

Fino a venerdì 5 agosto altra opportunità per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni: Onda della Pietra Summer Camp, con attività multisport, balli di gruppo (caraibici, hip hop) basket, tennis e nuoto al centro sportivo Onda della Pietra. Info tel. 0522 612091.