Max Pezzali Re di San Siro per due notti

Pubblicità





















La sua musica può piacere oppure no, chi scrive ad esempio negli anni d’oro degli 883 si appassionava ad altre sonorità e generi ma una cosa va detto o meglio scritta, questo doppio concerto evento di Max Pezzali a Milano in un San Siro strapieno è stata una festa assoluta.

Sono andati in scena possiamo dirlo (oggi con il senno di poi) quei nostri meravigliosi anni novanta. Max ha tenuto brillantemente la scena cantando ogni parola con migliaia di persone a fargli da coro ad ogni brano. Parlando di « scena », davvero bellissimo il suo tecnologico palco da 600 metri quadri dove oltre alla sua band (con un suono da paura) si sono viste altre icone in attività o meno direttamente da quei magnifici anni. J-Ax la prima sera in onore del mondo Articolo31 e Paola e Chiara per due sere non solo riapparse ma nuovamente nei panni di coriste degli 883.

Per rendere questa festa davvero perfetta non poteva mancare e infatti non è mancato lui, l’atro ovvero Mauro Repetto. Bravo Max, la sfida l’hai vinta tu e da quello che ho personalmente potuto vedere, hai fatto felice una marea di persona. Lunga vita alla musica italiana e lo spettacolo dal vivo che questa estate 2022 ci ha riportato.

Claudio Corrado