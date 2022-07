Commemorazione delle Vittime del Dovere in Questura a Reggio Emilia

Pubblicità





















All’interno della Cappella della Questura di Reggio Emilia, il Cappellano della Polizia di Stato don Gabriele Semprebon ha officiato la Santa Messa in ricordo delle Vittime del Dovere.

Prima della sacra celebrazione presso la Stele commemorativa dedicata ai Caduti è stata deposta una Corona Commemorativa appositamente inviata dal Signor Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

“Sono considerate Vittime del Dovere tutti i dipendenti pubblici e appartenenti alle Forze Armate e al Comparto Sicurezza che hanno contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali è conseguito il decesso, in occasione o a seguito di missioni di ogni natura, impiegati nel contrasto di ogni attività criminale, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari, in operazioni di soccorso, in attività di tutela della pubblica incolumità, a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.

In questa provincia si ricordano:

La Guardia Scelta della PS

TALIGNANI Pier Giorgio – Originario della provincia di Reggio Emilia, in forza alla Polizia Stradale di Modena morì il 17 Luglio del 1976 – all’età di 38 anni- sull’Autostrada del Sole nei pressi di Campogalliano (MO), assassinato da un ladro d’auto che stava inseguendo.

L’ Agente della Polizia di Stato

NOTARI Claudio – Originario di Reggio Emilia, in servizio alla Polizia ferroviaria di Reggio Emilia. Morì il 9 Luglio 1993 – a 22 anni – nel corso di un violento incidente stradale.

L’agente Claudio Notari rimase ucciso sul colpo nell’impatto mentre il suo collega riportò gravi ferite.

Un rispettoso abbraccio di conforto è stato dedicato dal signor Questore, dal Vicario del Questore, dai Funzionari e da tutto il personale della Polizia di Stato presente alla celebrazione, ai familiari presenti, ma anche a quelli assenti, alla celebrazione.