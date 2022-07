Trasferimento degli uffici del Servizio Sociale ed Educativo Associato da Palazzo Ducale alla sede dell’Unione in via dei Partigiani

Pubblicità





















L’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano rende noto che nei giorni di giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 luglio gli uffici del Servizio Sociale ed Educativo Associato, uffici centralizzati e polo di Castelnovo ne’ Monti, resteranno chiusi al pubblico per permettere lo spostamento temporaneo degli stessi uffici dalla sede di via Roma n. 14 “Palazzo Ducale” nella sede dell’Unione, in via dei Partigiani 10 sempre a Castelnovo ne’ Monti. Per emergenze si potrà contattare l’Unione Montana al numero 0522.610511.

Da lunedì 25 luglio l’attività riprenderà regolarmente nella sede temporanea presso l’Unione Montana Appennino Reggiano, in via dei Partigiani n.10, al piano secondo.

Lo spostamento si rende necessario per permettere il completamento dei lavori di riqualificazione della sede di Palazzo Ducale.