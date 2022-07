Seminario online Lapam per i professionisti del settore impianti giovedì 21

Pubblicità





















La questione della transizione ecologica verso fonti di energia rinnovabili tiene banco ormai da molto tempo nel dibattito politico italiano. Come produrre corrente elettrica in maniera pulita e in maniera indipendente da complicatissimi quadri geopolitici? Una via di successo sembra essere quella dell’idrogeno: Lapam propone un seminario online dedicato ai professionisti dell’impiantistica giovedì 21 luglio dalle 18 alle 20 per illustrare il progetto sperimentale di InRete Distribuzione Energia del gruppo Hera.

Il gruppo Hera è da sempre attento all’innovazione: a settembre partirà una sperimentazione di immissione di una piccola percentuale di idrogeno nella rete del gas di circa 40 utenze nel comune di Castelfranco Emilia. Questo progetto si pone nell’ottica dello sviluppo di miscele gassose sempre meno inquinanti per la produzione di energia a livello casalingo e mette i professionisti dell’impiantistica davanti ad una nuova sfida. Durante il seminario i tecnici di InRete illustreranno agli installatori e ai manutentori tutte le potenzialità e le specificità del progetto, trattando temi quanto mai attuali, come la decarbonizzazione degli usi finali del gas, i green gas e le miscele di idrogeno.

L’evento si terrà su piattaforma digitale e gli iscritti riceveranno il link qualche ora prima dell’inizio. Per ulteriori informazioni e iscrizioni www.lapam.eu.