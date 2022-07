Fanano: l’elicottero dei Vigili del fuoco recupera tre escursionisti in fdifficoltà

Pubblicità





















Stamane verso le 11:00 alla sala operativa 115 è arrivata la richiesta di aiuto da parte di tre escursionisti in difficoltà nella zona di “Capanna Tassoni”, a Fanano. Gli operatori, dopo essersi fatti inviare dalla richiedente la posizione tramite cellulare, hanno dirottato sul posto l’elicottero dei Vigili del fuoco, già in zona per le ricerche al “Cimoncino”. Recuperate, le persone sono state sbarcate al campo sportivo di Fanano e affidate a sanitari del 118 per un controllo.