Magnanelli Day, il 28 luglio allo stadio Ricci

Pubblicità





















Giovedì 28 luglio allo stadio Ricci di Sassuolo si celebrerà il Magnanelli Day, un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi e gli appassionati neroverdi.

L’apertura dello stadio è prevista alle ore 18,00 mentre l’evento, condotto da Marco Nosotti di Sky, avrà inizio a partire dalle ore 19,00.

Questo il programma:

Ore 19.00: Magnanelli nella storia

Ore 19.45: partita “Magnanelli & Friends” con due squadre composte da calciatori che hanno fatto in passato la storia del Sassuolo

Ore 21.00 presentazione ai tifosi delle due squadre del Sassuolo maschile e femminile per la stagione di Serie A 22-23

Ore 21.30 cerimonia ufficiale di ritiro della maglia n.4

Per chi ha vissuto da sempre la storia del Sassuolo sarà l’occasione per rivivere, insieme ai tanti protagonisti degli anni passati, l’emozione di tante vittorie e tanti sogni realizzati e che hanno visto come filo conduttore la presenza in campo del leggendario Francesco Magnanelli. Ci sarà anche la possibilità di salutare calciatori e le calciatrici che affronteranno la nuova stagione sportiva 2022-2023.

Sassuolo Calcio vi aspetta numerosi.