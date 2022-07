Una denuncia per ricettazione

Pubblicità





















Ieri mattina, i carabinieri della Stazione di Soliera, nel corso del servizio esterno hanno fermato e identificato un 36enne trovato in un parco pubblico in possesso di una bicicletta, risultata rubata il 9 luglio a una persona del luogo. La bicicletta è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario e l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di ricettazione.