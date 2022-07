Justine Mattera in bicicletta è la testimonial delle bellezze di Albinea grazie al progetto “Emilia Bike” di Destinazione Turistica Emilia

Pubblicità





















Albinea e Borzano da sempre sono meta di escursionisti muniti di bicicletta, che percorrono le strade della collina per allenarsi e godersi meravigliosi scorci panoramici. Martedì però sulle strade albinetane c’era una ciclista speciale: la showgirl, attrice, conduttrice televisiva e cantante, Justine Mattera.

E’ lei infatti la testimonial del progetto Emilia Bike di Destinazione turistica Emilia. Un’iniziativa che coinvolge ben 11 enti, tra comuni e Unioni, da Piacenza a Reggio. Nella nostra provincia i territori interessati sono quello di Albinea e dell’Appennino.

La showgirl di origini newyorkesi, ma naturalizzata italiana, da tempo si dedica allo sport e, in particolare, alla bicicletta; tanto che è triatleta e testimonial delle due ruote. A rinsaldare il suo legame con la bicicletta è anche la sua famiglia, che condivide questa passione.

Per tutta la giornata Justine ha pedalato sulle strade di Albinea, accompagnata dal titolare di New Bike e organizzatore di eventi sportivi, Cristian Bertolani. Il tutto ripreso da una troupe e da un drone. Il materiale verrà confezionato e costituirà la prima puntata di una serie, che uscirà su Endu Channel. Inoltre il video diventerà uno spot promozionale del territorio, che verrà presentato nelle fiere nazionali e in quelle internazionali in Francia, Germania, Svizzera e Austria.

Inoltre verrà elaborato un percorso albinetano con tracce Gpx. Si tratta di un file che contiene una lunga serie di punti che delineano sentieri, percorsi e punti di interesse, abbinati alle loro rispettive coordinate geografiche. Il Gpx è ormai diventato il formato standard per la condivisione di questi dati, ed è compatibile con tutti i moderni navigatori GPS, smartphone compresi, nonché con software e siti internet per visualizzare itinerari dal pc. Una volta realizzato il percorso la mappa sarà anche disponibile virtualmente e sarà accessibile a tutti coloro che pedaleranno sulle cyclette all’interno delle palestre in ogni angolo del mondo.

Nelle foto: Justine Mattera in visita alla sede del Ceas di Albinea e all’acetaia Comunale di Villa Tarabini

IL PERCORSO

Il luogo di partenza del tour della troupe e dell’attrice è stata “La Tana” New Bike & Keller di Borzano. La destinazione successiva è stato l’Anello di Cà del Vento. Poi tappa nella sede del Ceas di Albinea. Qui Justine, accompagnata dalla presidente Elisabetta Gherardini, ha potuto osservare gli antichi reperti in ceramica provenienti dal Castello di Borzano. Il pranzo è stato consumato all’azienda Agricola Podere Broletto, con un assaggio di prodotti tipici e un focus sulla Spergola. Da qui Justine si è trasferita, sempre in sella alla sua bicicletta arancione, al parco Fola per alcune riprese all’interno dell’omonimo hotel e per una visita all’acetaia comunale, all’interno di Villa Tarabini, accompagnata dai mastri acetai Alessandro Colla e Vilmo Delrio.