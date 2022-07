Il 4 agosto torna il Charity Picnic a favore della Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea al CERE

Pubblicità





















Giovedì 4 agosto, alle ore 20.30, torna nell’incantevole cornice del CERE (Circolo Equitazione di Reggio Emilia) il Charity Picnic a favore della Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea. La serata avrà l’obiettivo di raccogliere fondi per contribuire al progetto che vede Croce Verde impegnata nel rinnovo obbligatorio del parco mezzi per garantire la continuità della Pubblica Assistenza.

Seduti su comodi cuscini sui prati del CERE, oppure sui posti disponibili ai tavoli, sarà possibile gustare un menu stagionale di alta qualità (quota a persona, bambini e adulti: 25 euro). Dopo l’antipasto con erbazzone e Parmigiano Reggiano, verranno servite mezze penne con tonno, calamari, gamberi e verdure fresche; vitello tonnato con zucchina frangipane; carpaccio di ananas al lime e menta; crema fredda al caffè, snack dolci, mini-muffin, coppette di gelato. Il tutto accompagnato da acqua e una accurata selezione di vini.

Per partecipare alla serata di raccolta fondi è obbligatoria la prenotazione entro il 2 agosto sul sito www.croceverde.re.it.

Il Consiglio Direttivo Croce Verde ringrazia il CERE “per aver scelto di rinnovare questa bella collaborazione dopo il Charity Picnic del 2021 che aveva avuto un grande successo, raccogliendo l’entusiasmo di chi vi ha partecipato. Per noi la necessità di rinnovare i mezzi e introdurre nuove ambulanze resta una costante fondamentale: visto l’altissimo numero di servizi che svolgiamo, che tra emergenze urgenze, trasporti ordinari e servizi sociali si avvicina ad una media di 5.000 uscite al mese, è necessario poter contare su mezzi affidabili e moderni. L’obiettivo ovviamente è quello di essere vicini alla collettività sempre nel modo migliore e con le migliori dotazioni”.

Aggiunge Gianna Grassi, Presidentessa del Circolo Equitazione Reggio Emilia: “Poter rinnovare la collaborazione con la Croce Verde è per noi un orgoglio e una grande soddisfazione: contribuiamo in questo modo a sostenere una realtà molto importante per il nostro territorio, che è vicina alle fasce più deboli della popolazione e a chiunque si trova in un momento di emergenza e necessità di assistenza”.