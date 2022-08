Covid, Sono 45.621 i nuovi positivi, 171 le vittime

MILANO (ITALPRESS) – Sono 45.621 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 255.797 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sulla pandemia, diffuso dal Ministero della Salute. Il tasso di positività scende al 17,8%, mentre i morti sono 171, per un totale da inizio pandemia che sale a quota 172.568. A livello di ricoveri ospedalieri, sono 10.006 le persone positive negli ospedali italiani (239 in meno di ieri), mentre quelle in terapia intensiva sono 396 (dieci in più di ieri). (ITALPRESS).