Il caro carburante asfissia le imprese: come recuperare i costi? Webinar Lapam Confartigianato

Pubblicità





















La crisi energetica e delle materie prime sta mettendo in ginocchio tantissime imprese. Uno dei settori che sta soffrendo di più è sicuramente quello dei trasporti, flagellato dai continui e sproporzionati aumenti dei prezzi di benzina e soprattutto gasolio. Per aiutare i propri associati a capire come affrontare questa situazione, Lapam Confartigianato propone un webinar giovedì 4 agosto dalle ore 15 alle ore 17.

Negli ultimi mesi, alla luce dell’attuale contesto competitivo, gli uffici di Lapam hanno elaborato uno strumento personalizzato per ciascun associato utile a calcolare l’eventuale recupero di tariffa da applicare sui prezzi finali per rientrare delle spese legate ai carburanti. Durante l’evento, Amedeo Genedani, presidente nazionale di Confartigianato Trasporti e di Unatras, dialogherà sul tema con Davide Zoboli, consulente dell’area aziendale dell’associazione, grazie all’aiuto del moderatore e referente di Lapam trasporti Stefano Ficarelli. Si parlerà anche della misura per contrastare il caro gasolio, con il Ministero dei Trasporti e delle mobilità sostenibili che ha dato il via alla compilazione della domanda per il credito d’imposta del 28%.Il Ministero comunicherà successivamente, attraverso il proprio sito internet, la data dalla quale sarà possibile presentare la domanda. Si richiama la massima attenzione su questo punto in quanto, come specificato nel decreto, il credito d’imposta è assegnato in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze ritenute ammissibili e complete, nel limite delle risorse disponibili.

L’evento si terrà online sulla piattaforma Google Meet e gli iscritti riceveranno il link per la stanza virtuale qualche ora prima dell’incontro. Per ulteriori informazioni e iscrizioni: www.lapam.eu