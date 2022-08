Calcio, informazioni relative alla prevendita di Juventus-Sassuolo

Pubblicità





















In merito alla partita Juventus-Sassuolo, prima giornata della Serie A TIM 2022/23, in programma lunedì 15 agosto alle ore 20.45 all’Allianz Stadium, il Sassuolo Calcio informa che è già possibile acquistare i tagliandi per il Settore Ospiti al prezzo di € 23 più eventuali diritti di prevendita online su www.juventus.com. La vendita del Settore Ospiti terminerà alle ore 19 di domenica 14 Agosto.

ATTENZIONE: l’acquisto di tagliandi nel Settore Ospiti sarà consentito ai soli possessori di SassuoloCard.

Per ulteriori informazioni sulla prevendita si rimanda al sito ufficiale della Juventus: cliccare qui per accedervi.

Si comunica che le eventuali richieste per poter introdurre all’Allianz Stadium striscioni vanno indirizzate alla seguente e-mail: richiesta.striscioni@juventus.com al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

Nel caso di utilizzo di striscioni già inseriti nell’albo nazionale pubblicato nel sito dell’O.N.M.S., non è necessaria la richiesta dell’autorizzazione ma permane l’obbligo di comunicazione alla squadra ospitante, anche per tramite dello SLO.

Per la mappa dello stadio con l’indicazione del parcheggio e dell’ingresso del Settore ospiti cliccare qui.

Per il modulo richiesta esposizione striscioni cliccare qui.