La Giunta dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord incontra il territorio

Dopo la riunione di Giunta dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord svoltasi presso l’acetaia Aula Mater di Medolla, grazie all’ospitalità della famiglia Gabrielli, i sindaci dei comuni aderenti all’Unione si sono trovati in una “plenaria” negli spazi della struttura ricettiva Antico Casale di Finale Emilia, curata dall’imprenditore Vittorio Scelza. A termine della pausa ferragostana, il Presidente Calciolari e i sindaci-assessori continueranno le riunioni di Giunta in altre attività produttive degli otto territori comunali che vorranno ospitare le riunioni della Giunta dell’Unione.

«Valutiamo con sincero interesse la possibilità di incontrare gli imprenditori e le attività produttive del territorio su cui insiste l’Unione – dichiara il Presidente Alberto Calciolari – e nel ringraziare la famiglia Gabrielli e Vittorio Scelza che ci hanno già ospitato, mettendo a disposizione nelle loro aziende lo spazio necessario per poter svolgere la riunione di Giunta, siamo ben disponibili ad accogliere inviti da parte di altri soggetti interessati ad accogliere le prossime riunioni di Giunta dell’Unione.

In futuro organizzeremo anche degli incontri pubblici per poter ascoltare i cittadini e le loro necessità; e per diffondere la conoscenza dell’Unione e dei servizi in capo all’ente sovracomunale tra chi questi servizi utilizza».