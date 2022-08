Venerdì 12 agosto al Parco Pineta “Farsi un fuoco”, reading su Jack London con Eleuthera Teatro

Pubblicità





















Appuntamento letterario e teatrale di spessore quello in programma il 12 agosto per il festival Intrecci, proposto dall’Associazione Culturale Effetto Notte. All’anfiteatro del Parco Pineta, alle ore 21.30, andrà in scena “Farsi un fuoco”, un reading di Fabio Gaccioli e Ilaria Andaloro tratto dalla novella di Jack London, accompagnato dalla Musica e le sonorizzazioni di Carlo Nardi.

Fabio Gaccioli e Ilaria Andaloro proporranno “Farsi un fuoco” di Jack London, accompagnati dalle musiche di Carlo Nardi. I due attori, originari di Castelnovo Monti, oggi formano un importante sodalizio artistico in Eleuthera teatro. Jack London, autore che troppo spesso viene definito con una certa sufficienza “scrittore per ragazzi”, con “Farsi un fuoco” ha realizzato un racconto perfetto sotto ogni punto di vista, e attualissimo. Nell’arroganza del protagonista, troppo sicuro del proprio raziocinio, incapace di accettare i limiti naturali imposti dall’ambiente, è facilmente distinguibile il profilo dell’uomo moderno, con la sua ottusa smania di conquista. La trama vede un cacciatore di pelli abbandonare la pista principale dello Yukon, nel pieno del rigido inverno artico, per raggiungere l’accampamento dove i suoi compagni lo stanno aspettando. È solo, accompagnato da un cane per nulla diverso dal suo fratello naturale, il lupo selvaggio. Incurante dei saggi consigli di un vecchio, incontrato tempo prima lungo le sponde del Sulphur Creek, che lo aveva messo in guardia dai pericoli del viaggiare da soli in quella terra ostile in pieno inverno, l’uomo decide comunque di mettersi in viaggio, sottovalutando il freddo terribile e la spietatezza della natura che lo circonda. Affronterà l’ultima, definitiva prova della sua vita.

Ingresso 8 euro, ridotto 5 euro per i soci di Effetto Notte (tessera annua 5 euro), gratuito per i minori di 18 anni.

Durante la serata, a partire dalle ore 19.30, ci sarà la possibilità di un’ottima apericena presso il Chiosco della Pineta (8 euro per l’accesso illimitato al buffet). www.effettonotte.it