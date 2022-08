Appennino bolognese, boom di presenze

Sono tanti i turisti, anche stranieri, che in questi mesi hanno partecipato agli eventi proposti in Montagna

Per il secondo anno consecutivo l’Appennino bolognese si conferma una delle mete preferite dove trascorrere qualche giorno di vacanza o partecipare agli eventi proposti in tutto il territorio. Quest’anno ai cammini noti (Via Degli Dei, Via della Lana e della Seta, Via Mater Dei, Piccola Cassia e Linea Gotica), è stata alta l’adesione anche agli appuntamenti culturali, e dalla proposta differenziata, ad iniziare dal Festival Crinali.

La manifestazione che è iniziata a maggio e si conclude a dicembre capace di unire la camminata ad una serata musicale, ha avuto un’alta adesione di presenze a tutti gli eventi. Ad agevolare gli spostamenti anche dall’altra importante quale Trekking con il treno.

La peculiarità di Crinali è quella di far scoprire il territorio in tutta la sua ampiezza e dalle perle architettoniche. I concerti promossi, infatti, si svolgono in location suggestive come i borghi e le chiese, luoghi solitamente frequentati dai residenti e che in questi anni hanno visto crescere il numero di visitatori.

In tal senso, su tutto il territorio appenninico, non mancano le iniziative per i giorni precedenti e successivi al Ferragosto. Un insieme di sagre all’insegna della tradizione e delle specialità enogastronomiche della montagna, musica, mostre e tanto altro.

“Siamo soddisfatti per come sta andando la stagione fino ad ora, in quanto abbiamo registrato un’alta presenza di turisti e siamo certi che ci sarà il pienone anche per i giorni di Ferragosto. Alla base di questo successo c’è un lavoro portato avanti da tutti gli Enti – pubblici e privati – coinvolti ad iniziare dalla Città metropolitana e dal Territorio Turistico Bologna-Modena” ha dichiarato Marco Tamarri, coordinatore del Tavolo dell’Appennino bolognese e responsabile Cultura e Turismo dell’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese.

Il link per scoprire gli eventi di Crinali: https://www.crinalibologna.it/it/eventi-crinali

Crinali 2022 è promosso da Territorio Turistico Bologna-Modena; Regione Emilia-Romagna- Assessorato alla Cultura; Unione Appennino Bolognese; Comuni di Monghidoro, Ozzano Emilia, Monte San Pietro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Casalecchio di Reno, Alto Reno Terme, Castel San Pietro Terme; Gal Appennino Bolognese; Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale; Bologna Unesco City of Music; Bologna Welcome, eXtraBo, Gruppo Hera; EmilBanca; Coop Reno.

Crinali 2022 è un progetto ideato da Marco Tamarri, coordinatore del Tavolo Appennino Bolognese, e da Claudio Carboni e Carlo Maver, direttori artistici.

Crinali 2022 fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di Bologna