Baiso: brucia residui vegetali nonostante il divieto, sanzionato

I carabinieri della stazione forestale di Carpineti hanno notificato a un 65enne modenese una sanzione amministrativa (pagabile in misura ridotta di 2.064,00 euro) per aver effettuato un abbruciamento di residui vegetali in periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi come stabilito dall’art. 10 comma 5 della legge 353/2000.

Nel dettaglio i militari della stazione forestale carabinieri di Carpineti, a seguito della segnalazione giunta dai colleghi del Arma territoriale di Baiso, hanno accertato che in località Debbia del comune di Baiso, su un terreno con superficie di circa 500 mq, l’uomo aveva effettuato una serie di abbruciamenti di materiale vegetale derivato da operazioni di sfalcio, attività vietata in base all’art. 182 c. 6-bis d.lgs. 152/2006, in conseguenza alla dichiarazione di stato di grave pericolosità per il rischio di incendi boschivi, la cui violazione è punita dall’art. 10 della legge 353/2000. Accertai i fatti e conclusi gli accertamenti al 65enne è stata contestata la violazione.