Gli eventi previsti a Castelnovo Monti dal 16 al 22 agosto

Si prospetta un’altra settimana molto ricca di appuntamenti a Castelnovo e nelle frazioni a partire dal 16 agosto. Martedì sera infatti, alle ore 21 nella Chiesa di Sant’Ambrogio, a Villaberza, martedì 16 agosto si terrà un concerto della rassegna Al chiaro di luna: Meditazioni e fantasie di arpe. Verranno eseguite musiche di Boccherini, Caramiello, Albeniz, Thomas da Davide Burani e José Antonio Domené (arpe). Il concerto è ad ingresso libero. Per informazioni: Teatro Bismantova tel. 0522 611876.

Mercoledì 17 agosto nuovo appuntamento con I Mercoledì di Castelnovo C’Entro: animazione e gastronomia con cena messicana dalle 19.30, e alle 22 in piazza Peretti lo spettacolo dell’Accademia Creativa “The Tempest”; in tutto il centro intrattenimento musicale con dj set e musica live, mercatino degli hobbisti, gonfiabili, attrazioni per bambini e le prove delle diverse discipline sportive.

Da venerdì 19 agosto, e fino a domenica 28 agosto, si svolgerà a Castelnovo il ritiro pre-campionato della Pallacanestro Reggiana: la squadra si allenerà utilizzando diverse strutture sportive del paese, quali la Palestra dell’Istituto Cattaneo, il Centro Sportivo Polifunzionale “Onda della Pietra” e il Centro di Atletica Leggera.

Venerdì 19 agosto torna nella frazione di Costa de’ Grassi, dalle ore 19, un appuntamento che è diventato di grande richiamo nell’estate appenninica: In giro per le Aie tra mestieri e sapori antichi. Sarà possibile cenare nelle aie del borgo con i vecchi cibi contadini, e assistere alla rappresentazione degli antichi degli antichi mestieri (info: 334 9844780).

Sabato 20 e domenica 21 agosto torna anche la Festa sul Castello di Felina (sabato dalle ore 18 e domenica dalle ore 12 alle 19, Info: Proloco Felina 331 7511298). Il programma propone sabato sera grigliata accompagnata dalla musica live dei Living Rocks, domenica pranzo con polenta, grigliata e gnocco fritto, musica con Fabio animazione per grandi e bambini con Energia Ludica. Nel pomeriggio gnocco fritto. Domenica dalle ore 12 sarà attiva una navetta su via Mazzini per la sommità del castello.

Sempre domenica a Felina dalle 8 alle 14 ci sarà la possibilità di fare shopping al mercato straordinario. Il mercatino dell’antiquariato con hobbisti, sarà invece a Castelnovo, in piazza Gramsci dalle ore 8.30.

Da lunedì 22 agosto, fino a domenica 28, il Centro Coni di Atletica Leggera ospiterà l’importante Raduno tecnico della Fidal Emilia-Romagna. L’evento è rivolto agli atleti delle categorie promesse 1° anno M/F, juniores M/F, allievi, allieve, cadetti e cadette.