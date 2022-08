Un Ferragosto alternativo nella Bassa. A Guastalla c’è “poesia, politica e moda a palazzo”

Pubblicità





















Per chi non è in ferie, ecco un’idea per trascorrere un Ferragosto all’insegna della cultura e della bellezza.

Proseguono gli incontri di approfondimento sulle opere esposte nelle sale del piano nobile di Palazzo Ducale. Dopo il successo del precedente appuntamento, “La forza delle Passioni”, il curatore della Quadreria Ivan Cantoni e l’Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di Guastalla propongono un secondo percorso guidato alla scoperta delle storie legate ad alcuni dipinti della Quadreria Maldotti.

Verranno indagate, in particolare, sei personalità illustri rappresentate in diversi quadri esposti, svelando così vicende e misteri riguardanti questi personaggi.

“POESIA, POLITICA E MODA A PALAZZO” è il titolo dell’evento che rimanda alle chiavi di lettura proposte al visitatore durante il percorso: si incontrerà un poeta guastallese, una dama vestita alla moda del Seicento, alcuni sovrani della stirpe dei Gonzaga e la santa patrona della città di Guastalla, Santa Caterina d’Alessandria, che si festeggia il 25 novembre.

Guideranno l’esposizione: Alessandra Berni, Arianna La Rocca, Martina Lazzaretti, Margherita Righi e Nicola Torelli. Con la speciale partecipazione di: Guido Bellocchio, Fiorello Tagliavini, Ivan Cantoni.

Il percorso guidato inizierà alle ore 18:00, con ritrovo presso il cortile interno di Palazzo Ducale di Guastalla.

Indirizzo: via Gonzaga, 16 Guastalla. Durata prevista: un’ora circa. Ingresso gratuito.