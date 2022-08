19 agosto a Frassinoro: quando l’unione fa la forza

Pubblicità





















Il 19 agosto a Frassinoro tanti eventi uniti dalla voglia comune di collaborare e fare festa: in occasione dei mercatini estivi organizzati dalla locale proloco, il gruppo Ideanatura nell’ambito delle “visite di Ducamore” propone una passeggiata storica tra le antiche vie del comune, per terminare al castello dove vi attendono le scrittrici Roberta Dieci e Chiara Guidarini per parlare insieme di libri, storia, mito e leggenda.

Per chi volesse partecipare alle “visite di Ducamore” incontro alle ore 16.00 in piazza Milani (info e prenotazioni 338 6744818).

Le presentazioni dei libri di Roberta Dieci e Chiara Guidarini inizieranno alle 18.00 presso il castello di Frassinoro.

Roberta Dieci è docente di greco e latino, ha all’attivo la partecipazione a diversi premi letterari e la vincita ad alcuni di essi come il Buk Festival e il Navarro, è autrice di diverse pubblicazioni tra libri fantasy e saggi divulgativi. Di recente ha presentato a Baschi moderata dalla ricercatrice storica Rachele Pierini. Presenta il suo ultimo libro “Il bene fragile” (Reverdito Editore).

Chiara Guidarini è autrice di numerose pubblicazioni tra romanzi e saggi, moderatrice e organizzatrice di eventi. Il suo libro storico “Viterbium – ti ascolto” scritto con Catia Santoni è stato presentato presso il Palazzo Papale di Viterbo lo scorso luglio. Parlerà del suo ultimo libro “Il respiro del vento – l’inganno” (Linee Infinite Edizioni).