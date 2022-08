Elezioni politiche: a Campogalliano richiesti 32 scrutatori

Pubblicità





















In vista delle elezioni politiche di domenica 25 settembre, gli elettori del Comune di Campogalliano, iscritti all’Albo degli scrutatori, potranno dare, entro lunedì 29 agosto, la propria disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore. Le domande dovranno essere redatte compilando un apposito modulo, da inviare o tramite servizio postale o tramite mail a uno dei seguenti indirizzi: protocollo@comune.campogalliano.mo.it, protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it.

È possibile anche consegnare a mano la documentazione richiesta, recandosi allo sportello comunale “Facile” in piazza Vittorio Emanuele II, 1 (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì apertura dalle 8 alle 14; il sabato dalle 9 alle 12.30; il giovedì chiuso).

La Commissione elettorale valuterà le comunicazioni di disponibilità pervenute, privilegiando i cittadini in condizioni economiche svantaggiate; chi sarà nominato scrutatore riceverà la nomina al proprio indirizzo di residenza. Al momento della notifica lo scrutatore non potrà sottrarsi all’incarico se non per un grave impedimento, da comunicare entro 48 ore dalla ricezione della notifica. Saranno 32 gli scrutatori effettivi nominati, contestualmente verrà formalizzata una graduatoria di supplenti (altri 32 nominativi). Gli scrutatori selezionati saranno impegnati dalle ore 16 di sabato 24 settembre, fino a completamento delle procedure preliminari al voto; domenica 25 settembre, invece, per le operazioni di voto, dalle ore 6.45 alle 23, e poi a seguire, senza interruzione, per le operazioni di scrutinio fino alla loro conclusione. Il compenso netto ammonta a 145 euro per scrutatori e segretario e a 187 euro per il presidente.

L’eventuale nomina di ulteriori scrutatori da parte della Commissione, da selezionare fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Campogalliano, potrà avvenire solo qualora il numero dei nominativi compresi nell’albo non sia sufficiente per nominare gli scrutatori effettivi.

La procedura ordinaria di iscrizione all’albo prevede l’invio di un’apposita domanda al Comune nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre di ogni anno. Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’ufficio elettorale ai seguenti ai numeri 059.899.405, 059.899.415, oppure scrivendo una mail all’indirizzo di posta facile@comune.campogalliano.mo.it.