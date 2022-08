Esce di strada alla guida della sua auto, 55enne ferito nella notte a Cadelbosco Sopra

Pubblicità





















Poco dopo la mezzanotte i Carabinieri della stazione di Poviglio sono intervenuti in via Cantone Melli a Cadelbosco Sopra, dove un 55enne di Bagnolo in Piano, alla guida di una Volkswagen Golf, mentre percorreva via Cantone Melli, per cause al vaglio, aveva perso il controllo del veicolo che, fuoriuscito dalla sede stradale, è andato ad impattare contro la recinzione di una privata abitazione. Il conducente, ferito e soccorso dal personale medico inviato dalla centrale del 118, è stato condotto in ospedale: non versa in pericolo di vita.