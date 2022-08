Distinta di bonifico falsa per l’acquisto di un iPhone: ancora una truffa nel reggiano

Pubblicità





















Vittima un 35enne che, su un noto sito di annunci, aveva pubblicato l’inserzione relativa alla vendita, a 880 euro, di un IPhone 12. Contattato da un presunto acquirente, che per il pagamento dell’importo richiesto ha scelto la modalità del bonifico bancario, la vittima si è rassicurata quando l’acquirente gli ha prodotto quella che sembrava essere una regolare distinta di pagamento tramite bonifico bancario. Ricevuto il documento comprovante l’avvenuto pagamento, il 35enne ha quindi proceduto come convenuto alla spedizione dell’IPhone.

Atteso qualche giorno, l’uomo non si è visto accreditare l’importo sul conto e, sospettando di essere rimasto vittima di una truffa, ha cercato di contattare l’acquirente che però era sparito nel nulla. A questo punto il malcapitato si è rivolto ai carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza formalizzando la relativa denuncia. Dopo una serie di riscontri, i militari hanno indirizzato le attenzioni investigative su di un 42enne napoletano che aveva tenuto i contatti telefonici con la vittima, e nei confronti del quale hanno acquisito elementi di responsabilità. Alla luce delle risultanze emerse l’uomo è stato quindi denunciato alla Procura reggiana in ordine al reato di truffa. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagato.