Savignano sul Panaro, concorso di progettazione per il borgo castello

Il Sindaco di Savignano sul Panaro, Enrico Tagliavini annuncia la pubblicazione del concorso di progettazione per il Borgo Castello:

“Nella pianificazione territoriale potremmo definire il borgo “Castello” il nostro cuore. Perché è il complesso di origine medievale che a Savignano tutti amiamo, tuteliamo, che ci rappresenta e che ci riempie di orgoglio perché di fatto è un “museo a cielo aperto” di architettura medioevale, testimone di presenze storiche, ma anche un luogo suggestivo, romantico e di riferimento del nostro dolce paesaggio collinare, luogo delle nostre mostre, luogo di feste, di tradizioni, spettacoli e mercatini. Venne edificato su un poggio in posizione dominante rispetto alla valle del fiume Panaro ed il suo interesse culturale, in campo urbanistico, è stato riconosciuto anche formalmente dai decreti di vincolo emanati dalla Soprintendenza già all’inizio dello scorso secolo. Il paesaggio che gli fa da cornice e le caratteristiche architettoniche lo rendono oggettivamente il luogo di pregio che conosciamo, dall’evidente vocazione turistica, che dispone di spazi pubblici, come la Piazza d’Armi, che si prestano ad ospitare anche importanti manifestazioni ed eventi anche di carattere storico come il più noto: “La lotta per la Spada dei Contrari” che ogni anno attrae turisti da ogni parte.

Il nostro amato Borgo “Castello” fu costruito all’origine a scopo difensivo e, pur avendo oggi perso la funzione originaria, conserva ancora in parte le caratteristiche di una fortezza inaccessibile, caratteristiche di grande valore storico e architettonico che non coincidono con gli obiettivi di ampliare l’accessibilità ed agevolare la fruizione pubblica.

Oggi, nel rispetto delle regole di tutela in campo urbanistico-edilizio, sia comunali che della Soprintendenza, e che anche nella prossima pianificazione resteranno vigenti e alte, vorremmo sviluppare sempre più la vocazione turistica del borgo Castello attraverso la valorizzazione del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente, con soluzioni capaci di fruire del nostro bene culturale migliorandone l’accessibilità, al passo con gli standard delle normative di sicurezza attuali, senza snaturarlo. Quindi con soluzioni rispettose del contesto storico, architettonico e dell’ambiente.

Vorremmo ottenere un progetto capace pianificare ragionamenti per rendere il Borgo e la sua Piazza d’Armi accessibile e fruibile, nel rispetto della storia locale, delle tradizioni del luogo, dei vincoli vigenti e delle relazioni con i punti emergenti presenti nell’intorno, attraverso:

1) l’adeguamento di Piazza d’Armi, per poterla adibire a sede di eventi e manifestazioni culturali e rievocazioni storiche con attenzione agli standard che le norme di sicurezza impongono;

2) il restauro dell’edificio di via Crespellani n. 12, assegnando ad esso una destinazione d’uso a finalità ricettive e promozionali complementare alla fruizione pubblica del luogo.

Spazio dunque alle professionalità specializzate sia nell’intervento su beni culturali e monumentali, sia con competenze in materia di progettazione strutturale e di pubblica sicurezza;

In questo senso, abbiamo pensato che il concorso di progettazione potesse essere lo strumento più neutrale, aperto e trasparente nei criteri di selezione per permetterci di individuare, per mezzo di una qualificata commissione tecnica, la proposta più efficace e selezionare solo di conseguenza la professionalità; quindi acquisire poi da questa un progetto di fattibilità tecnica ed economica (meglio noto a tutti come progetto preliminare) per raggiungere questo scopo. Infatti l’anonimato delle proposte di idee e degli elaborati progettuali è garantito tramite la Piattaforma.

Qui il link del bando/disciplinare e tutti gli allegati https://www.savignano.it/bandi_e_concorsi/bandi_e_concorsi/index.htm dove sono riportate tutte le informazioni su come partecipare, il sistema tecnico di selezione/valutazioni ed il documento d’indirizzo al lavoro ed il termine entro cui presentare le idee.

Ringraziamo tutti fin da ora per la collaborazione e restiamo fiduciosi di ricevere idee di architetti, ingegneri…il nostro Borgo aspetta il loro meglio!”