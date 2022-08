Ultimi lavori, si chiude al pubblico il centro di raccolta di Vignola

Pubblicità





















Dopo aver lavorato per alcune settimane con la struttura in funzione, ora sarà necessario chiudere per circa un mese la stazione ecologica di Vignola per consentire di portare a conclusione i lavori di riqualificazione e ammodernamento programmati da Hera in accordo con il Comune di Vignola. A partire da lunedì 22 agosto, quindi, e per le settimane successive, la stazione ecologica di Vignola sarà chiusa al pubblico per gli ultimi interventi.

In particolare, per elevare la sicurezza del centro di raccolta e per incrementarne l’efficienza, verranno realizzate una nuova recinzione e un nuovo impianto di illuminazione a led, a basso consumo energetico. Inoltre, verrà realizzata una seconda “pesa”, grazie alla quale l’accesso e l’uscita dalla stazione ecologica risulteranno più veloci.

Durante tutto il periodo dei lavori, sarà comunque possibile utilizzare, per il conferimento delle raccolte differenziate come carta, plastica, potature, legno e rifiuti ingombranti, i centri di raccolta dei comuni limitrofi, come ad esempio quelli di Savignano, Marano, Castelvetro o Spilamberto.

Potranno invece rivolgersi allo sportello di Hera Comm in Via Caduti sul Lavoro 123, aperto il lunedì dalle 8 alle 16 e dal martedì al sabato dalle 8 alle 13.30, i cittadini e le imprese che avranno necessità di ritirare i sacchi per la raccolta di carta, plastica e umido.

Stazioni ecologiche Hera: gratuite, intercomunali e sempre aperte

Tutte le stazioni ecologiche gestite dal Gruppo Hera nella provincia di Modena sono “intercomunali”, ovvero sono accessibili ai cittadini di tutti i comuni del territorio provinciale. Grazie a questa caratteristica organizzativa, tutti gli utenti hanno la possibilità di conferire qui i loro rifiuti differenziati, ogni giorno della settimana, nel centro di raccolta più comodamente raggiungibile.

Ricordiamo infine che le stazioni ecologiche, siti presso i quali i cittadini possono recarsi sempre in modo totalmente gratuito, sono solo uno dei tasselli della più ampia gamma di servizi che Hera offre ad integrazione della raccolta stradale o domiciliare dei rifiuti. Questa gamma di servizi include, sempre in modo gratuito, anche la raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti, nonché quella di sfalci e potature, servizi che saranno implementati proprio in questo periodo di chiusura della stazione ecologica.

Prenotare un ritiro è semplice come fare una telefonata: infatti è sufficiente chiamare il servizio clienti (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18 e anch’esso gratuito sia da fisso sia da cellulare) al numero 800.999.500.