Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A): l’Amministrazione comunale ha affidato l’appalto

L’Amministrazione comunale ha affidato l’appalto di servizi di progettazione per redazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche P.E.B.A negli ambienti pubblici e del piano di accessibilità urbana P.A.U. negli spazi aperti.

Sono strumenti guida indispensabili per elevare le condizioni di fruibilità dell’intero organismo urbano, identificato come rete dei percorsi, degli spazi e degli edifici pubblici che su di essi si aprono, e sono finalizzati alla ricognizione dei percorsi interni ed esterni agli edifici pubblici, per valutarne sicurezza ed accessibilità per tutti e in particolare per i diversamente abili.

Costituiscono presupposti per la programmazione e la pianificazione degli interventi dell’Amministrazione finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche ancora esistenti sui percorsi di accesso ai luoghi pubblici e luoghi di pubblico interesse.

Si integreranno con gli altri strumenti urbanistici, armonizzando i contenuti progettuali dei diversi strumenti.

Per redigere tali piani, il personale incaricato sarà autorizzato ad eseguire sopralluoghi sulle strade e negli edifici pubblici oggetto di studio, al fine di svolgere l’attività di rilievo e raccolta dati.

Di seguito il link per un semplice questionario di pochi passaggi che tutti i cittadini potranno compilare per dare il loro contributo allo sviluppo del piano.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-bSNiYSncMoumAkMA8pKbxu5lXFXBh6G431ZQLg7__vpYlQ/viewform