Covid, in Italia 13.197 nuovi positivi e 30 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Sono 13.197 i nuovi casi di covid oggi in Italia, secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore si registrano 30 decessi. I tamponi processati, tra antigenici e molecolari, sono 111.946, con il tasso di positività che si attesta all’11,8%. In calo i ricoveri, che scendono a 4.573 (-7), mentre in aumento le terapie intensive che sono 190 (+2). Gli attuali positivi in Italia sono 603.166 (-5.015), mentre i pazienti dimessi e guariti sono 21.159.271.

– credit photo agenziafotogramma.it –