Modena: sei feriti in scontro tra auto sulla Vignolese

Sei persone sono rimaste ferite stamane in uno scontro tra due autovetture avvenuto poco dopo le 10:00 lungo la Vignolese a San Damaso di Modena. Ad avere la peggio una donna di 52 anni, ricoverata in codice di media gravità all’Ospedale di Baggiovara. Tra i feriti anche due bambini di 10 e 12 anni, trasportati al Policlinico per accertamenti. Ferite lievi anche per tre uomini di 49, 50 e 51 anni. Oltre ai sanitari del 118, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco.