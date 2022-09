Calcio, l’Udinese vola: 3-1 al Sassuolo

Il Sassuolo in dieci per l’intero secondo tempo esce sconfitto

Sul prato verde del Mapei Stadium si sono confrontate per la sesta giornata di questo campionato di calcio, Sassuolo e Udinese.

Neroverdi chiamati ad una prova decisamente tosta considerando in partenza quello che la squadra di Sottil ci ha fatto vedere fino ad oggi (chiedere a Fiorentina e Roma).

I neroverdi schieravano Consigli in porta, Toljan, Ferrari, Rogerio, Henrique, Tressoldi al posto di Erlic,Laurientè, Kyriakopoulos, Frattesi e Andrea Pinamonti.

Fischio d’inizio puntuale alle 15 da parte del sig. Camplone da Pescara con l’udinese in completa tenuta gialla e il Sassuolo ovviamente con la consueta maglia interna neroverde.

Gara partita subito su ritmi alti e grande agonismo che ha fatto registrare al 9’ il primo cartellino giallo per la squadra di Udine a causa di un fallo a centrocampo di Success (segnatevi questo nome).

Sugli sviluppi di un calcio di punizione procuratosi sempre dallo stesso Success al 20’ dai piedi del numero 10 Deulofeu parte la prima vera conclusione verso la porta di Consigli ma si interrompe quasi subito contro la barriera neroverde.

Ribaltamenti di fronte a tutta velocità con il Sassuolo prima e l’udinese in ripartenza poi al 24’ ma nessuna rete ancora e al termine delle azioni il secondo giallo per gli uomini di Sottil rimediato da Ebosse per una brutta entrata in fase difensiva.

Esplosione di gioia per il Mapei con la rete di Davide Frattesi (sesta in serie A) scaturita da un prezioso lavoro in area di Larientè al 32’, Sassuolo 1 Udinese 0.

Ancora Sassuolo al 37’ con un conclusione in porta che impegna Silvestri costringendolo a mettere in angolo il pallone.

Il gioco si è fermato per un checking possible penalty chiamato dal Sig. Di Paolo al V.A.R al minuto 39’ ai danni della difesa bianconera che si è chiuso con nessun fallo riscontrato.

Al 41’ il brasiliano Ruan Tressoldi atterra un lanciato Sucess a un passo dall’area difesa da Consigli facendosi così espellere con un rosso diretto. Sassuolo in 10 per tutto il secondo tempo dunque.

Il primo tempo si è chiuso con il vantaggio dei padroni di casa, un cartellino rosso a loro svantaggio e un possesso palla a favore degli avversari ma nel calcio si sa contano le reti più che le statistiche.

Una bella curva insolitamente numerosa per una partita “non di cartello” applaude Consigli mentre si appresta a prendere posto per la ripresa proprio sotto di loro.

Kyriakopoulos resta negli spogliatoi e al suo posto Ayhan, pronti via secondo tempo.

Come prevedibile considerando la qualità della squadra ospite e l’uomo in meno che ha costretto Mister Dionisi a reinventarsi un modulo per la ripresa il secondo tempo non è iniziato per i padroni di casa prevalentemente difendendosi.

Doppia sostituzione al 67’ per il Sassuolo che manda in campo Kristian Thorstvedt al posto di Laurientè e Harroui per l’autore del gol (dolorante a una spalla) Frattesi.

L’assedio dell’udinese porta alla rete del pareggio firmata da un colpo di testa del numero 9 Beto, Sassuolo 1 Udinese 1, minuto 75.

La partita assume i contorni di un assedio dell’area di rigore neroverde da parte della squadra ospite a cui il pareggio vista la superiorità numerica e la classifica non può certo bastare.

Al 76’ Dionisi compie la sua quarta scelta della giornata in termini di rosa e cambia Pinamonti con un esterno difensivo come Riccardo Marchizza.

Con l’inizio del recupero e quindi al minuto 90 arriva il gol del vantaggio bianconero con il tiro in porta di Lazar Samardzic che toglie le speranze di uscire dal terreno di gioco con un punto e due minuti dopo Beto lanciato da un compagno si presenta solo di fronte a consigli, 3 a 1.

Nel prossimo turno i neroverdi faranno visita al Torino, l’Udinese di Sottil ospiterà in casa l’Inter.

Udinese, al quarto successo consecutivo, vola in alta classifica: quarto posto con 13 punti, a -1 dalle prime tre della classe e a + 1 sull’Inter.

(Claudio Corrado)