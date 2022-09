F1, Leclerc secondo nel GP d’Italia: a Monza vince Verstappen

Pubblicità





















Quinto trionfo di fila e undicesima vittoria in stagione per la Red Bull di Max Verstappen che nel Gp d’Italia precede Leclerc (Ferrari) e Russell (Mercedes). Sainz quarto.

Leclerc, partito in pole, tiene testa all’attacco di Russell, mentre Verstappen, partito dalla quarta fila, dopo pochi giri è già alle spalle del monegasco. Carlos Sainz (Ferrari) è autore di una splendida rimonta, dal diciottesimo posto al quarto. Recupera svariate posizioni anche Lewis Hamilton (Mercedes), quinto a precedere la Red Bull di Sergio Perez (sesto).

Da segnalare una safety car in pista a circa 6 giri dal termine – che è durata fino al termine della gara – per la McLaren di Daniel Ricciardo costretta al ritiro per un problema tecnico. Forfait anche per le Aston Martin di Lance Stroll e Sebastian Vettel, oltre all’Alpine di Fernando Alonso.