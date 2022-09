Alzheimer, un docu-film e tanti progetti

In occasione della Giornata Mondiale per la Lotta all’Alzheimer, una malattia che in Italia colpisce oltre 600 mila persone e che coinvolge quotidianamente, anche nella in provincia di Modena, centinaia di famiglie, l’Associazione Sostegno Demenze che opera nei comuni del distretto, nata per iniziativa di familiari di pazienti affetti da demenza e di operatori del settore, propone sabato 24 settembre una iniziativa all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello.

Alle 9.30, dopo i saluti delle autorità, è in programma la proiezione del film “Perdutamente” di Paolo Ruffini, attore, conduttore televisivo, regista e sceneggiatore italiano. Il docu-film è una riflessione sulla storia e l’identità di persone affette da Alzheimer e dei loro familiari, che si trovano ad affrontare un carico fisico ed emotivo enorme accompagnando i propri cari nella malattia.

A seguire una tavola rotonda con la presentazione dei progetti “Io non mi perdo” a cura della Dott.ssa Vanda Menon, “Strada Facendo… continua” e “Officina della Memoria”. Attiva da oltre vent’anni, l’Associazione Sostegno Demenze si occupa di diversi servizi, dal progetto “pause di sollievo” al centro di ascolto, dai gruppi di auto aiuto alla consulenza giuridico-legale fino alla formazione, tutti pensati per fornire un supporto concreto alle necessità dei familiari e dei “caregiver” dei malati.