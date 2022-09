Buon Compleanno BLA!

Per gli 11 anni della biblioteca-ludoteca, una giornata piena di laboratori, incontri e giochi

Domenica 2 ottobre, festeggiamo gli 11 anni della biblioteca e ludoteca comunali, il famoso BLA! Una giornata ricca di appuntamenti gratuiti per famiglie, bambini e appassionati di libri e giochi. Il programma spazia dai laboratori creativi alle fiabe più amate. E ancora, micro-letture “su misura”, e la presentazione di quello che sarà il nuovo gruppo di lettura per adulti del Bla. Poi, all’ora della merenda, tè e biscotti per tutti.

Si inizia alle ore 10.30 in ludoteca, con una attività creativa per bambini dai 3 ai 6 anni intitolata “ In viaggio con Tullet ” e ispirata alle opere di Hervé Tullet. Per partecipare occorre la prenotazione e si richiede la presenza di un accompagnatore adulto.

in ludoteca, con una attività creativa per bambini dai 3 ai 6 anni intitolata “ ” e ispirata alle opere di Hervé Tullet. Per partecipare occorre la prenotazione e si richiede la presenza di un accompagnatore adulto. Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00 l’appuntamento è itinerante con “ La lettrice vis-a-vis ”: nei dintorni della struttura e in Piazza Menotti, conversazioni e letture in movimento dedicato a tutti gli over 13. Protagonista: Chiara Trevisan, l’artista di strada che dedicherà tempo a chiunque voglia trovare la propria “pagina su misura”

e l’appuntamento è itinerante con “ ”: nei dintorni della struttura e in Piazza Menotti, conversazioni e letture in movimento dedicato a tutti gli over 13. Protagonista: Chiara Trevisan, l’artista di strada che dedicherà tempo a chiunque voglia trovare la propria “pagina su misura” “ Saltellando tra le fiabe ” è alle ore 11 , nel giardino del BLA. Dall’idea di Katia Malagoli ed a cura delle Volontarie di Librarsi, un gioco per muovere la testa e il corpo, tra le fiabe classiche più amate. Dai 6 ai 9 anni, previa prenotazione.

” è alle , nel giardino del BLA. Dall’idea di Katia Malagoli ed a cura delle Volontarie di Librarsi, un gioco per muovere la testa e il corpo, tra le fiabe classiche più amate. Dai 6 ai 9 anni, previa prenotazione. In Ludoteca alle ore 15.00 e alle 17.00 doppio appuntamento “ Con pennino e calamaio ”, laboratorio di scrittura medievale con una breve lezione sugli strumenti utilizzati all’epoca. Sempre su prenotazione, il turno delle 15.00 è per i 6-8 anni; quello delle 17.00 per i 9-13 anni. È curato da Matteo Ruini, archivista, e dalle nostre ludotecarie.

e alle doppio appuntamento “ ”, laboratorio di scrittura medievale con una breve lezione sugli strumenti utilizzati all’epoca. Sempre su prenotazione, il turno delle 15.00 è per i 6-8 anni; quello delle 17.00 per i 9-13 anni. È curato da Matteo Ruini, archivista, e dalle nostre ludotecarie. Dopo la merenda offerta, arriva “In gruppo è meglio”. Alice Torreggiani (che dal 17 ottobre condurrà il “Gruppo di lettura del Bla”) presenta l’iniziativa rivolta agli adulti. Come funziona? Quali libri si leggeranno? L’esperta ne parlerà alle ore 18.00.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Per le iniziative a numero chiuso è possibile prenotarsi telefonando allo 0536/833403 oppure inviando una mail all’indirizzo biblioteca@fiorano.it. Inoltre, “Buon Compleanno Bla” prosegue con nuovi appuntamenti dalla metà di ottobre.