Aspettando le iniziative dell’Ottobre Rosa, il Comune di Gattatico e l’associazione SENOnALTRO – Reggio Emilia (impegnata da anni nel sostegno durante il percorso di cura alle donne affette da tumore al seno) invitano ad un evento a supporto della campagna di prevenzione delle malattie oncologiche.

Come introduzione degli appuntamenti in programma nelle settimane successive, domenica 25/9, alle ore 11:30, sarà inaugurata una panchina rosa presso il servizio di Medicina di Gruppo “La Camelia” (via Tragni, 52).

Non solo: presso la stessa struttura, dalle 10:00 alle 12:30, Open Day senologico con visite e screening gratuiti.

Accolti dalla Consigliera comunale Giulia Gatti, saranno presenti il Dott. Guglielmo Ferrari (Direttore della Chirurgia senologica), la Dott.ssa Rita Vacondio (Responsabile dello screening senologico) e la Dott.ssa Lucia Mangone (Responsabile del Registro Tumori), una delle cento migliori specialiste italiane.

Presenzieranno anche i rappresentanti della Breast Unit di Reggio Emilia.

L’appuntamento di domenica si iscrive nell’ambito della Campagna Nastro Rosa della LILT, un progetto di sensibilizzazione per l’adesione agli screening di prevenzione oncologica.

Le visite senologiche gratuite presso gli ambulatori attivi su tutto il territorio nazionale possono essere prenotate al numero verde 800 998 877.