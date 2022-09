La Provincia di Reggio Emilia ha pubblicato due bandi di concorso pubblico per l’assunzione di 4 (o 5) istruttori direttivi tecnici (categoria D) specialisti in pianificazione e strutture. Mentre nel primo caso il posto a concorso, per esami, è uno, per quanto riguarda gli specialisti in strutture – che saranno assegnati all’Unità speciale per l’edilizia e la sismica – il bando prevede invece l’assunzione, in base a titoli ed esami, di 3 unità con rapporto a tempo pieno (36 ore) oppure di 2 unità a tempo pieno e 2 unità a tempo parziale (18 ore). Sulla base della collocazione in graduatoria i candidati risultati vincitori, a partire dal primo classificato, potranno scegliere di attivare il rapporto a tempo pieno o parziale: qualora il quarto posto disponibile risultasse di 18 ore, il candidato potrà rifiutare la proposta senza perdere la collocazione in graduatoria, esclusivamente per successive proposte a tempo pieno. In caso invece di rinuncia a un’assunzione a tempo pieno, si verrà cancellati definitivamente dalla graduatoria.

Per partecipare ai concorsi i candidati dovranno essere in possesso di identità digitale (Spid) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) personale o di cui il candidato dichiari di avere disponibilità e presentare domanda – entro le 12 di giovedì 6 ottobre – alla Provincia di Reggio Emilia esclusivamente mediante l’applicativo online disponibile al link https://servizionline.provincia.re.it.

Tutti i requisiti richiesti – a partire dalle classi di laurea necessarie – e le modalità di svolgimento dei concorsi (che prevedono una prova scritta e una prova orale) sono disponibili sull’avviso pubblico consultabile sull’Albo pretorio informatico e sul sito Internet della Provincia di Reggio Emilia. Sul bando sono indicate anche le modalità per presentare telematicamente la domanda e per ottenere – qualora se ne fosse sprovvisti – l’identità digitale Spid attraverso la Provincia.

Per ulteriori informazioni è comunque possibile rivolgersi all’Ufficio Personale della Provincia di Reggio Emilia (tel. 0522.444171 o 0522.444107) dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.45, il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.