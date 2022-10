Personale del Commissariato di P.S. di Carpi ha tratto in arresto un cittadino straniero di 29 anni per il reato di lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nella notte appena trascorsa, intorno all’una, una Volante è intervenuta in Via Aldo Moro Esterna in quanto era stata segnalata la presenza di un uomo molesto che si aggirava con un bastone di legno, lungo oltre un metro, infastidendo i passanti.

L’uomo all’arrivo della Polizia si è mostrato subito aggressivo. Gli operatori, che con non poca fatica sono riusciti a bloccarlo, hanno riportato nel corso della colluttazione lesioni personali, refertate successivamente dal locale Pronto Soccorso.

L’uomo è stato anche deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e per inosservanza delle norme sugli stranieri, in quanto alla richiesta degli agenti non ha esibito documenti attestanti la propria identità.