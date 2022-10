Promuovere e valorizzare spazi verdi per bambini e ragazzi nelle scuole italiane, con l’obiettivo di educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente. È questo il leitmotiv del progetto Aule Natura del WWF, sostenuto da Procter & Gamble nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, col quale l’azienda sta realizzando azioni concrete di sostenibilità ambientale e sociale in tutto il Paese. Obiettivo dell’iniziativa è quello di realizzare, entro il 2024, oltre 50 Aule Natura nelle scuole di tutta Italia.

Oggi all’Istituto Comprensivo Statale “Pertini” 1 di Reggio Emilia è stata inaugurata una nuova Aula Natura che si estende su circa 200mq e comprende un laghetto con pompa fotovoltaica e specie autoctone di arbusti e piante aromatiche. Le essenze inserite sono tipiche delle zone rurali emiliane, senza spine e non velenose, mentre le essenze arboree sono alberi da frutto che presentano fioritura e fruttificazione entro il termine delle attività scolastiche e in stagioni diverse dalla primavera, garantendo di “colorare” l’Aula Natura anche in autunno e inverno. I loro frutti saranno di sicuro richiamo per l’avifauna e la fauna minore. Il muretto a secco e l’angolo del “legno morto” garantisco invece l’accoglienza degli insetti, protagonisti di numerose attività didattiche. Ne usufruiranno 100 alunni nell’anno scolastico 2022/23 e 100 alunni nell’anno scolastico 2023/24.

A fare il punto sul progetto Aula Natura sono intervenuti: la Prof.ssa Fulvia Ruju, Dirigente Scolastico, Federica Rinaldi, Referente Corporate Partnerships di WWF Italia, Silvia Saliani, Direttore dello Stabilimento produttivo P&G di Gattatico (RE), Daniele Bigi, delegato dell’OA WWF Emilia Centrale e Marco Benelli, Referente WWF Emilia Centrale. All’inaugurazione parteciperanno anche il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, l’Assessore alle Politiche per la Sostenibilità Carlotta Bonvicini, e l’Assessore all’Educazione, Conoscenza, Città universitaria e Sport Raffaella Curioni.

L’Istituto Comprensivo Statale “Pertini” 1 ha una tradizione educativa basata sull’inclusione e sull’educazione all’aperto, la presenza di grandi cedri centenari e delle siepi che circondano la scuola, e che cercano di frenare l’impatto al traffico veicolare, sono stati lo spunto per realizzare molti progetti di educazione ambientale. Orto e alberi da frutto di specie antiche e rustiche, riportano in primo piano il ciclo delle stagioni. Da anni è attiva la collaborazione con le GEV – Guardie Ecologiche Volontarie.

ll plesso si trova nella frazione di Fogliano, a est della Città di Reggio Emilia: un territorio che da agricolo, negli ultimi vent’anni, si è trasformato molto a causa di numerosi insediamenti residenziali. La società “contadina” del passato è completamente scomparsa, per lasciare posto a pratiche agricole di tipo industriale caratterizzate da grandi proprietà e colture intensive, che lasciano poco spazio al naturale susseguirsi delle stagioni.

“Quella con il WWF è la più importante partnership mai realizzata da P&G in Italia a tema ambientale e si inserisce nel programma più ampio di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, attraverso il quale vogliamo realizzare azioni concrete in Italia nell’ambito della sostenibilità ambientale e sociale – ha spiegato Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di P&G Italia. Siamo entusiasti di regalare agli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale IC Pertini di Reggio Emilia un’Aula Natura, un prezioso spazio verde che coinvolge le nuove generazioni su un tema fondamentale quale l’educazione ambientale e la salvaguardia della biodiversità, che riteniamo cruciale per un reale sviluppo sostenibile. Sono felice di inaugurare questa nuova piccola “oasi” insieme a Silvia Saliani, Direttrice dello stabilimento produttivo P&G di Gattatico, una realtà virtuosa non solo dal punto di vista manufatturiero ma per il contributo alle comunità del territorio. L’Aula Natura di Reggio Emilia si unisce alle oltre 20 già realizzate in Italia insieme al WWF ed è un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo di realizzarne più di 50 entro il 2024”.

“L’adozione di lezioni in ambiente aperto permette di migliorare la qualità dell’apprendimento superando quello che diversi studiosi hanno definito come vero e proprio disturbo da deficit di natura che comporta disattenzione, svogliatezza, noia, oltre ai tradizionali pericoli legati alla sedentarietà – ha detto Maria Antonietta Quadrelli, Responsabile Educazione WWF Italia-. Crediamo molto in questo progetto che vede in Procter & Gamble Italia un sostenitore e promotore molto importante, perché riesce ad offrire il contatto con la natura ai più giovani, riqualificando spazi nelle scuole spesso degradati o inutilizzati, proponendo il loro utilizzo educativo per mettere le basi di una vera transizione ecologica e culturale. Questa è un’azione prioritaria per il WWF Italia, come anche dimostrare alle istituzioni comunali e provinciali che si può operare in questo senso”.

IL PROGETTO AULA NATURA

Lanciato dal WWF nel settembre 2020, dopo il primo lockdown, il tradizionale cortile della scuola diventa una piccola oasi di natura, una vera e propria aula all’aperto. L’Aula Natura è uno spazio con pareti fatte da siepi, bordure fiorite, cassoni per gli ortaggi, gabbie per gli insetti ed uno stagno. Una superficie “verde” di minimo 80mq che garantisce il distanziamento ottimale tra i piccoli studenti. Riproduce differenti microhabitat in cui osservare direttamente non solo le diverse forme di esseri viventi, ma anche la relazione che li collega tra di loro e con noi.

Per la scelta delle Aule Natura il WWF ha seguito tra gli altri anche criteri legati a scuole particolarmente bisognose di recuperare spazi all’aperto, ubicate in zone degradate o periferiche. Le Aule Natura godono del patrocinio dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP).

A due anni dal lancio del progetto sono state realizzate 22 Aule Natura in tutta Italia, per un totale di 4.500 mq di giardini scolastici riqualificati (in precedenza abbandonati o in condizioni di degrado). Attualmente sono quasi 11mila i bambini delle scuole primarie che possono utilizzare le aule.

LA PARTNERSHIP WWF – P&G

La collaborazione tra P&G Italia e WWF prevede quattro aree strategiche di intervento: educazione delle nuove generazioni, all’interno della quale P&G sosterrà il WWF nella realizzazione, di oltre 50 Aule Natura entro il 2024; sostegno a progetti di riqualificazione ambientale, tramite il quale P&G insieme al WWF riqualificherà più di un milione di metri quadrati di boschi in Italia sostenendo il progetto ReNature; programmi di educazione ad un uso più consapevole e responsabile dei prodotti a casa e formazione dei manager di domani attraverso percorsi di studio creati insieme all’Istituto Europeo per lo Sviluppo Sostenibile.