Oggi pomeriggio intorno alle 15.30 i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Morselli a Modena per un operaio infortunato in un cantiere. Trovandosi su una impalcatura, dopo il primo intervento dei sanitari 118, l’infortunato è stato posto su una barella apposita e recuperato tramite autoscala.

Le autoscale vigili del fuoco sono dotate di un supporto apposito da applicare al cestello che permette di trasportare in piena sicurezza una barella. Sul luogo dell’infortunio anche i Carabinieri e Medicina del lavoro.