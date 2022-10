Nel tardo pomeriggio di oggi un giovane dodicenne in compagnia di un famigliare stava raccogliendo le castagne nella zona di Pianta Croce a Pavullo nel Frignano quando, per una disattenzione, è caduto a terra procurandosi un trauma al rachide cervicale. Il famigliare in ha subito contattato i soccorsi che giunti sul posto hanno immobilizzato e caricato il ragazzo su barella portantina per essere successivamente calato, data la pendenza del luogo, con tecniche alpinistiche fino all’ambulanza che lo ha trasportato all’ospedale di Pavullo, in codice di bassa gravità, per gli accertamenti del caso. Sul posto presenti anche i Vigli del Fuoco di Pavullo.

