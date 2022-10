Poco dopo le 18:00 sanitari e Vigili del Fuoco sono stati attivati per un ultraleggero precipitato in un’area agricola in via del Poggio a Sassostorno di Lama Mocogno. Purtroppo i soccorsi nulla hanno potuto fare per il pilota, un uomo 72enne, dichiarato deceduto. Sul posto anche i carabinieri.

